Un schéma triangulaire : le premier mari d’une femme qui rend jaloux le second. Créanciers offre une situation de crise amoureuse explosive que Philippe Calvario suit à la trace.

« J’ai légèrement modifié le texte original de Strindberg. Dans son texte, Adolphe est peintre sculpteur et Tekla est écrivaine. Dans ma version, il s’agit d’un metteur en scène et d’une actrice (devenus Al et Tekla, interprétés par Benjamin Baroche et Julie Debazac). Lui est en perte de vitesse, tandis qu’elle explose au cinéma. Le premier mari de Tekla, Gustave (Gus, que j’interprète), vient instiller le doute sur la fidélité de sa femme. Comme dans le triangle de Karpman, chacun occupe tour à tour la place de sauveur, victime ou bourreau. En proie lui-même à une crise amoureuse, Strindberg a rédigé ce texte en dix jours, d’une seule traite. Il y raconte l’histoire d’un homme blessé qui verse dans la paranoïa, cherche à se venger et se retrouve aux portes de la folie. J’ai coupé certains passages, comme celui sur l’éducation des femmes, car les propos des personnages de Strindberg sont parfois misogynes.

Un thriller psychologique qui pousse au rire noir

C’est un texte qui me tient à cœur depuis trente ans, certainement pour des raisons personnelles. La recherche de l’amour fusionnel et inconditionnel, l’utilisation de l’Art et de la réussite sociale comme d’un instrument de pouvoir dans la relation amoureuse sont des thèmes qui traversent cette pièce. Le texte est organisé en trois confrontations successives. C’est une tragi-comédie et même si Strindberg est considéré comme un auteur naturaliste, la pièce s’écarte d’un pur réalisme psychologique. Il y a des incohérences, des ruptures qui semblent injouables et qui ne peuvent être résolues que dans une sorte d’humour. On oscille entre le vaudeville et le thriller psychologique qui pousse au rire noir. Strindberg était fasciné par les expériences d’hypnose de Charcot et les affrontements individuels mettent en jeu des positions de manipulation, de domination et de soumission. Ce sont tous les mouvements extraordinaires de ce texte qu’avec Benjamin Baroche et Julie Debazac nous tentons de porter à la scène. »

Propos recueillis par Eric Demey