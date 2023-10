La metteuse en scène et comédienne Julia Vidit présente Pour quoi faire ?, au Théâtre 14, à Paris. Une comédie de l’autrice Marilyn Mattei (pour tous publics à partir de 12 ans) créée en juillet 2021, lors d’une tournée itinérante dans les territoires du Grand Est.

Caractérisant l’écriture de Marilyn Mattei, Julia Vidit dit qu’elle est « précise et drôle, en prise avec le monde, brute, sans détour ». « Marilyn Mattei est l’héritière française d’Edward Bond, en plus optimiste, poursuit la directrice du Centre dramatique national Nancy Lorraine. Son sens des dialogues lui permet de transposer le réel avec autant d’humour que de cruauté. Le miroir qu’elle tend de notre monde est sans complaisance et plein d’humanité. » C’est vers cette autrice que s’est tournée la comédienne et metteuse en scène lorsqu’elle a souhaité donner corps à un projet de spectacle interrogeant notre rapport au temps et à la vitesse, lui passant commande d’un texte traversé par cette thématique. Pour quoi faire ? a ainsi vu le jour. Cette pièce à la drôlerie existentielle amène spectatrices et spectateurs à se plonger dans l’univers d’une famille qui, un matin, voit une heure disparaître de l’espace-temps.

Une comédie aux allures de dystopie contemporaine

Une famille dans laquelle vit Antoine. Suite au surgissement de cette faille temporelle, l’adolescent décide de ne plus sortir de sa chambre, de s’absenter du monde. Ses deux parents, eux, se mettent à̀ regarder leur vie comme une énigme qui leur échappe… Interprétée par Hassam Ghancy, Camille Seitz et Julia Vidit, cette « comédie aux allures de dystopie contemporaine » nous transporte dans un quotidien « incongru et décalé ». Au sein d’un espace faussement réaliste, les trois interprètes incarnent des personnages qui « se battent irrémédiablement contre le temps ». Cet univers en chantier pourrait bien, fait remarquer Julia Vidit, constituer une métaphore de la vie. Ne sommes-nous en effet pas toutes et tous, d’une manière ou d’une autre, tout au long de notre existence, des êtres en voie d’accomplissement ?

Manuel Piolat Soleymat