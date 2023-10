En s’emparant du roman Luz ou le temps sauvage d’Elsa Osorio, Paula Giusti aborde une page sombre de l’Histoire de son pays, l’Argentine des « disparus » pendant la dictature. Théâtre, marionnette et musique leur donnent corps, dans une forme d’urgence.

Le Théâtre du Soleil, où vous présentez votre nouvelle création, est pour vous un lieu particulier.

Paula Giusti : En effet. Ma rencontre avec Ariane Mnouchkine remonte au temps où j’ai présenté mon premier spectacle, une adaptation d’un texte de Fernando Pessoa intitulée Autour de la stratégie la plus ingénieuse pour s’épargner la pénible tâche de vivre, avec des comédiens argentins. Elle a vu ce spectacle et m’a proposé de me prêter le Théâtre du Soleil pour ma prochaine création et m’a conseillé de travailler avec un groupe d’ici. J’étais en France depuis assez peu de temps, et j’ai suivi ses recommandations. Ma pièce suivante a été une adaptation du Grand cahier d’Agota Kristof.

Après les deux spectacles cités, vous avez encore adapté Le Révizor de Nicolas Gogol et Le Pain nu de Mohamed Choukri. Pourquoi ce goût de l’adaptation ?

P.G. : Dans le travail d’adaptation d’un texte non-théâtral, je trouve un espace d’expression qui m’intéresse beaucoup, de l’ordre de la métaphore. C’est ce qui s’est passé avec Luz ou le temps sauvage d’Elsa Osorio, comme avec les autres livres que j’ai adaptés. À la différence qu’il raconte une histoire très proche de la mienne, ce qui m’a longtemps fait hésiter à m’en emparer. Je craignais de ne pas trouver la distance qui à mon sens est nécessaire au théâtre, pour offrir un regard nouveau sur un texte.

« Au théâtre, nous travaillons le ‘’nous’’, et je le fais ici avec une urgence particulière. »

Quelle est cette histoire qui vous est proche, et qu’est-ce qui vous a convaincue de l’aborder malgré vos réticences initiales ?

P.G. : Luz ou le temps sauvage aborde la question des très nombreux « disparus » pendant la dictature argentine sous un angle très original qui m’a passionnée. Au lieu de développer le point de vue des grand-mères qui attendent le retour de leurs proches, comme c’est souvent le cas, Elsa Osorio raconte le parcours de la fille d’une victime d’un général tortionnaire. Ce personnage, Luz, mène pendant tout le roman une enquête dont j’ai voulu restituer sur scène les zones d’ombre, les mystères. Le spectateur doit lui aussi mener ses recherches.

Comme à votre habitude, vous mêlez plusieurs langages pour raconter cette histoire. Quels sont-ils et quels rapports entretiennent-ils entre eux ?

P.G. : La marionnette est venue à mon aide pour résoudre le problème de la représentation de Liliana, mère biologique de Luz et disparue. L’objet permet de donner à la pièce une dimension métaphorique, de sortir du naturalisme. C’est aussi le cas de la musique, composée et jouée par mon complice de longue date Carlos Bernardo. Toutes les composantes du spectacle forment un chœur. Au théâtre, nous travaillons le « nous », et je le fais ici avec une urgence particulière : il me semble indispensable de rappeler que les dictatures ne sont pas loin, qu’il faut chasser l’oubli.

Propos recueillis par Anaïs Heluin