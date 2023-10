Après D’autres mondes, l’auteur-metteur en scène Frédéric Sonntag présente le second volet de son diptyque Se souvenir du futur au Théâtre Silvia Monfort. Ambitieuse réflexion sur les paradoxes d’un monde qui court à sa perte, L’Horizon des événements nous immerge, entre intime et histoire, dans un théâtre de troupe aux enjeux brûlants.

En astrophysique, l’horizon des événements est la limite de non-retour à partir de laquelle rien ne peut échapper à un trou noir, pas même la lumière. Dans le spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Sonntag (texte publié aux Éditions Théâtrales), c’est aussi le titre d’une étude que mène un couple d’économistes, dans les années 1970, sur les effets à court, moyen et long termes du productivisme effréné au sein d’un monde dont les ressources sont limitées. Un jour, Elena et William Jeffrey décident d’interrompre leurs travaux. Trente ans plus tard, leur fils Nathan cherche à connaître les raisons de cette démission. Il entame alors une enquête qui l’amène à se retourner sur son passé familial en réenvisageant les prises de conscience écologiques auxquelles aboutissaient les recherches de ses parents. Cette investigation entraîne spectatrices et spectateurs dans un maillage de lignes narratives passionnantes. Elle actionne des questionnements aux retentissements intimes, scientifiques, métaphysiques qui éclairent avec beaucoup d’acuité les thèmes de la responsabilité individuelle ou collective, du déterminisme et du libre arbitre, de l’idée de progrès, de la relativité de l’espace-temps…

Une enquête familiale qui fait dialoguer années 1970 et années 2000

Pour élaborer cette histoire aux strates entremêlées, Frédéric Sonntag s’est inspiré d’une étude réelle (le Rapport Meadows) qui mettait déjà en évidence, en 1972, les liens entre croissance débridée et désastre écologique. Révélant une écriture à la fois vaste et précise, extrêmement généreuse, L’Horizon des événements trouve de formidables points d’équilibre entre narration réaliste et lignes de fuites imaginaires, exigence de la pensée et accessibilité au plus grand nombre (le spectacle est dédié à tous les publics, à partir de 15 ans). Les procédés de captation et de projection vidéo, la partition musicale jouée en direct par deux instrumentistes-comédiens, la souplesse des dix interprètes incarnant une trentaine de personnages : tout concourt à nourrir la fluidité et la vitalité de ce spectacle choral. On voyage d’un lieu à un autre, d’une époque à une autre, sans que rien ne soit jamais réduit à une équation simpliste ou une réalité définitive. L’univers qui s’ouvre à nous met au jour une quantité impressionnante de possibles et laisse planer une question troublante : l’humanité mérite-t-elle vraiment d’être sauvée…

Manuel Piolat Soleymat