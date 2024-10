Le comédien et metteur en scène Philippe Calvario crée à la Comédie de Picardie la pièce de Musset qui met en jeu le désir et ses troubles. Une partition mélancolique et actuelle.

Après Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, où les travestissements mettent les cœurs à l’épreuve, Philippe Calvario a désiré s’emparer de la pièce de Musset, avec Zoé Adjani dans le rôle de Marianne et Christof Veillon dans celui de Claudio. « À l’inverse de notre contemporanéité où se bousculent toutes sortes de besoins fabriqués, plonger dans cette langue si riche constitue une exploration fascinante du désir, qui me rappelle les méandres de la psychanalyse. Les personnages, qui se débattent entre désirs fantasmés, désirs forcés et désirs contrariés, sont engagés dans une ronde troublante. » confie le metteur en scène et comédien. Marianne, épouse de Claudio, est aimée de Cœlio, qui demande à son ami Octave d’intercéder en sa faveur. Indifférente à Cœlio, Marianne tombe progressivement amoureuse d’Octave. « J’ai souhaité que Claudio soit séduisant, afin de ne pas cantonner Marianne dans un rôle d’épouse subissant un mariage arrangé, mais d’affirmer son indépendance. Elle va se révolter, et la victime expiatoire de l’intrigue ne sera pas une femme mais un homme. Aucun des personnages ne se trouve au même endroit de l’amour. Octave est un addict solitaire, tandis que Cœlio est un homme empêché. » La pièce désenchantée met en jeu l’impossibilité de l’amour et le désarroi d’une génération.

Agnès Santi