Marcus Lindeen et Marianne Ségol, familiers du T2G, y présentent leur nouveau projet. Fiction et réalité flirtent dans une conférence farfelue et poétique donnée dans un amphithéâtre en bois.

Dans les montagnes autrichiennes, au cœur d’une mine de sel, se trouvent les archives Memory of Mankind (La Mémoire de l’humanité). Pour que les souvenirs de notre espèce glorieuse résistent à l’épreuve du temps et des intempéries, ils ont été imprimés sur des tablettes de céramique incassables et ineffaçables. Si les dinosaures avaient été céramistes, on en saurait sans doute un peu plus sur leur capacité à faire la guerre, à invisibiliser les minorités et à oublier l’amour, mais ces gros balourds ont disparu en laissant seulement les traces de leurs semelles dans les sédiments. Grâce à Martin Kunze, l’artiste inventeur de cette hypermnésie fantaisiste, ceux qui viendront après l’extinction programmée de l’humanité pourront feuilleter l’imagier de ses exploits. A partir de ce projet cocasse et poétique, Marcus Lindeen et Marianne Ségol ont imaginé un spectacle sur le thème de la mémoire.

Matière et mémoire, temps et récit

En plus de la salaison autrichienne, il est donc question de fugue dissociative, maladie dont témoignent un amnésique et sa femme, qui l’aide à recomposer ses souvenirs par la rencontre amoureuse toujours recommencée, ainsi que des oubliés de la stigmatisation sexuelle, dont un archéologue queer se fait le pieux gardien pour retracer l’histoire de leur assourdissant silence. Une des grandes capacités des hommes est d’oublier, de censurer, de caviarder et de préférer cacher leurs vilénies plutôt que de risquer d’avoir à en rendre raison. A l’artiste, alors, de se faire le gardien de son frère ! Marcus Lindeen réunit, pour cette prestation cocasse, Sofia Aouine, Driver, Axel Ravier, Jean-Philippe Uzan, comédiens non professionnels qui ont pourtant tous quelque chose en commun avec les personnages qu’ils interprètent. Mathieu Lorry-Dupuy a imaginé une scénographie dans laquelle les spectateurs sont installés comme dans les amphithéâtres de médecine d’antan : on assiste, un peu médusé, un peu intrigué et complètement subjugué, à cette enquête touchante et profonde sur le rapport que l’humanité entretient à la mémoire collective, aux traces qu’elle laisse pour les générations futures, à sa responsabilité et à sa capacité à regarder en face les douleurs qu’elle provoque et les erreurs qu’elle commet. Mieux encore que la céramique, le théâtre se fait mausolée de nos errances.

Catherine Robert