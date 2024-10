Emmanuelle Bertrand interprète Imperméable, une enquête autobiographique mise en scène par Camille Daloz, où la comédienne rejoue l’agression sexuelle qu’elle a subie étant adolescente. Un duo qui éclaire la libération de la parole et sa suite.

Les histoires du soir pour enfants sont peuplées d’individus menaçants, d’inconnus en imperméable, dont il faut se méfier, fait remarquer Emmanuelle. Pourtant, l’homme qui l’a agressée lors d’un mariage en juin 2002 n’avait rien de menaçant. Il était tout sourire, l’invitant à danser pour l’occasion. C’est par bribes que la femme d’aujourd’hui recompose les événements d’hier. Soutenue par les créations sonores et musicales en live de Tölfie (chanteuse), la pièce s’avance dans les méandres de la mémoire post-traumatique, vingt ans après les faits. Produite par la compagnie Le Cri dévot, dont on retrouve ici l’esthétique pop et pluridisciplinaire, la pièce s’ancre plus largement dans des dynamiques sociétales de libération de la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles. Un spectacle qui puise sa source dans l’intime pour engager le dialogue avec le public, dans une volonté de transmission.

Amandine Cabon