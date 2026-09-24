Ce spectacle pluridisciplinaire est une évocation de l’intellectuel Carlo Michelstaedter faisant face au personnage de Peitho, déesse grecque de la persuasion. Très actuel par son propos et sa mise en scène, ce projet conçu par Federica Fracassi et Irene Petra Zani fait écho à certains grands thèmes de notre époque.

Peitho-Persuasione se présente comme un concert-spectacle, conçu par les comédiennes Federica Fracassi et Irene Petra Zani, à partir de la figure du philosophe Carlo Michelstaedter et de son œuvre La persuasione e la rettorica. Le spectacle, sous-titré en français, met en scène l’histoire de Carlo Michelstaedter, jeune intellectuel de Gorizia, qui met fin à ses jours en 1910 après avoir écrit sa thèse, confronté à la figure de Peitho, déesse grecque de la persuasion. À travers leurs voix, le spectacle questionne le pouvoir des mots, leur aptitude à se transformer en actes, mais aussi leur incapacité face à la violence et à la répétition de l’histoire. La création réunit l’actrice Federica Fracassi, le performer Dimitrios Papavasiliu et Shari DeLorian, sound artist. Des sculptures issues de l’œuvre Branco de l’artiste Velasco Vitali composent le décor. Le projet est porté par le Teatro di Dioniso, en collaboration avec Stanze – teatro fuori dai teatri. Ce spectacle résonne avec des thématiques actuelles, telles la guerre, la propagande et le rôle de l’art face à la violence. Une parole à la fois poétique, politique, musicale et offensive. Le texte a remporté le prix de dramaturgie Futuro Passato 2024, ainsi que le prix de production FESTIL25.

Philippe Deneuve