Joce Mienniel, en avant-première pour le répertoire de son prochain disque
Sunset-SunsidePublié le 24 septembre 2026 - N° 347
En avant-première, un combo sous la houlette de Joce Mienniel qui pourrait bien nous faire voyager au-delà des attendus.
Programmée dans la série Timeline autour de Label Bleu, cette formation a sur le papier de quoi faire dresser l’oreille. Soit la réunion de quatre personnalités contrastées : la contrebassiste Louise Knobil, connue pour ses pas de côté, le pianiste Roberto Negro, apprécié pour sa touche pas si classique, le batteur Edward Perraud, adepte du toucher mélancolique, réunis autour du flûtiste Joce Mienniel. Au programme : un répertoire de standards du jazz et de musiques de films. D’Ascenseur pour l’échafaud à Nardis, deux thèmes associés à Miles, de Chico Buarque à une Ballade irlandaise où Arthur H est convié, Joce Mienniel s’est arrangé à chaque fois d’en fournir des versions tout à fait originales. Somme toute, en musique, ce projet annoncé pour 2027 a tout pour plaire.
Jacques Denis
A propos de l'événementJoce Mienniel
du jeudi 22 octobre 2026 au jeudi 22 octobre 2026
Sunset-Sunside
60, rue des Lombards, 75001
à 21h30. Tél. : 01 40 26 46 60.