En avant-première, un combo sous la houlette de Joce Mienniel qui pourrait bien nous faire voyager au-delà des attendus.

Programmée dans la série Timeline autour de Label Bleu, cette formation a sur le papier de quoi faire dresser l’oreille. Soit la réunion de quatre personnalités contrastées : la contrebassiste Louise Knobil, connue pour ses pas de côté, le pianiste Roberto Negro, apprécié pour sa touche pas si classique, le batteur Edward Perraud, adepte du toucher mélancolique, réunis autour du flûtiste Joce Mienniel. Au programme : un répertoire de standards du jazz et de musiques de films. D’Ascenseur pour l’échafaud à Nardis, deux thèmes associés à Miles, de Chico Buarque à une Ballade irlandaise où Arthur H est convié, Joce Mienniel s’est arrangé à chaque fois d’en fournir des versions tout à fait originales. Somme toute, en musique, ce projet annoncé pour 2027 a tout pour plaire.

Jacques Denis