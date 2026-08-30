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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°345
septembre 2026
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Festival de jazz

Pour sa trentième édition, le rendez-vous francilien de l’automne Jazz au fil de l’Oise a concocté une ambitieuse programmation.

Pour sa trentième édition, le rendez-vous francilien de l’automne Jazz au fil de l’Oise a concocté une ambitieuse programmation. - Critique sortie Jazz / Musiques Val d'Oise 95000 Val d'Oise
©Sylvain Rifflet sera présent à Jazz au fil de l’Oise avec son programme We Want Stars. © Marilyn Mugot
Sylvain Rifflet sera présent à Jazz au fil de l’Oise avec son programme We Want Stars. © Marilyn Mugot

Val d’Oise / Cergy-Pontoise, Enghien-les-Bains, L'Isle-Adam, etc

Publié le 30 août 2026 - N° 346

Pour sa trentième édition, le rendez-vous francilien de l’automne Jazz au fil de l’Oise a concocté une programmation des plus ambitieuses.

« L’idée majeure qui a présidé à la programmation de cette session, c’est la fidélité du festival à certains artistes dont nous avons jalonné l’itinéraire, devenus des artistes incontournables de la scène jazz », résume Isabelle Méchali, qui préside à la programmation de Jazz au fil de l’Oise. On retrouve notamment l’inventif projet d’Arnaud Dolmen, le Vitygroove qui swingue dru (le 2 octobre à Enghien-les-Bains), le formidable solo de la harpiste Laura Perrudin (le 10 à l’Abbaye de Royaumont), le Jardin des silences du violoniste Clément Janinet, soit un quartet aux confluences de bien des esthétiques (le 8 novembre à Valmondois), le jazz radicalement ouvert d’esprit de Sylvain Rifflet, en trio majuscule (le 14 à Saint-Ouen-l’Aumône), l’aria du tromboniste Robinson Khoury, qui jette des passerelles entre avant-hier et après-demain, entre ici et au-delà (le 15 à Eragny-sur-Oise), le duo entre le guitariste Federico Casagrande et le souffleur Franceso Bearzatti, soit la promesse de douces ivresses (le 22 à Neuville), ou encore le Bach Project, entre l’accordéoniste Vincent Peirani et le violoncelliste François Salque, une rencontre du troisième type qui entend renouveler la vision des classiques (le 6 décembre à Montmorency)… Tout un programme des plus mélomanes.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Jazz au fil de l’Oise
du samedi 26 septembre 2026 au samedi 26 décembre 2026
95000 Val d'Oise


https://www.jazzaufildeloise.fr

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