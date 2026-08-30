Pour sa trentième édition, le rendez-vous francilien de l’automne Jazz au fil de l’Oise a concocté une programmation des plus ambitieuses.

« L’idée majeure qui a présidé à la programmation de cette session, c’est la fidélité du festival à certains artistes dont nous avons jalonné l’itinéraire, devenus des artistes incontournables de la scène jazz », résume Isabelle Méchali, qui préside à la programmation de Jazz au fil de l’Oise. On retrouve notamment l’inventif projet d’Arnaud Dolmen, le Vitygroove qui swingue dru (le 2 octobre à Enghien-les-Bains), le formidable solo de la harpiste Laura Perrudin (le 10 à l’Abbaye de Royaumont), le Jardin des silences du violoniste Clément Janinet, soit un quartet aux confluences de bien des esthétiques (le 8 novembre à Valmondois), le jazz radicalement ouvert d’esprit de Sylvain Rifflet, en trio majuscule (le 14 à Saint-Ouen-l’Aumône), l’aria du tromboniste Robinson Khoury, qui jette des passerelles entre avant-hier et après-demain, entre ici et au-delà (le 15 à Eragny-sur-Oise), le duo entre le guitariste Federico Casagrande et le souffleur Franceso Bearzatti, soit la promesse de douces ivresses (le 22 à Neuville), ou encore le Bach Project, entre l’accordéoniste Vincent Peirani et le violoncelliste François Salque, une rencontre du troisième type qui entend renouveler la vision des classiques (le 6 décembre à Montmorency)… Tout un programme des plus mélomanes.

Jacques Denis