Concert-spectacle qui se défie des représentations, En apparence invite théâtre et pop dans une création visuelle très drôle. Tony Melvil, son metteur en scène, convie toutes les générations à découvrir ce qui se cache derrière l’image.

Entre concert pop et spectacle, « En apparence » se joue des frontières, celles du théâtre et de la musique, de l’enfance et de l’âge adulte. Sur les planches, quatre artistes jouent, chantent et se métamorphosent en chanson pour interroger avec poésie et drôlerie l’image que l’on renvoie au monde. Costumes, paillettes et décors divers sont au service de mélodies pop souvent délicates, qui proposent d’explorer tous les imaginaires vestimentaires. Ici, l’on s’amuse autant au dépouillement qu’à l’exubérance. Pensé pour tous, ce spectacle murmure à l’enfant curieux que nous étions. Sur des riffs de guitare aux accents tropicaux, des parties de violon ciselées et une batterie jouée debout, « En apparence » propose un moment festif et plein de fantaisie où musique et théâtre célèbrent la liberté d’être soi. Pour nous rappeler que chaque jour est une fête.

Philippe Deneuve