« Peeling Back » de Nina Santes

Nina Santes déplie la première performance de son nouveau cycle Beauty glow tanning studio. Une fiction féministe futuriste qui prend corps et voix à travers des paysages-créatures organiques mouvants.

Dans A LEAF ou Hymen Hymne, Nina Santes déployait un univers Do It Yourself sensible où régnaient le soin et la sororité, pour explorer des questions éco-féministes. En 2022, elle questionne de nouveau les structures de domination avec le Beauty glow tanning studio, à travers un détournement des salons esthétiques. Cet espace prend la forme d’un “corps-hôte” (un organisme monstrueux, qui pourrait sortir d’une fiction cyberféministe), qui digère et purge le monde de sa violence, façon tisane « détoxifiante » ou nettoyage de peau. La chorégraphe a imaginé cet espace mouvant comme un écrin imprévisible pour la création d’un cycle de trois créations : Peeling Back (2023), Deep Deep Down Detox (2014), No Scrub! (2025), des pièces à la frontière entre performance et installation, au genre aussi indéfini que la matrice qui les accueille.

Détox du futur

Le triptyque s’ouvre cette année avec Peeling Back, un solo dansé par Nina Santes dans une cage de miroirs sans tain, qui évoque la pratique esthétique du peeling (qui consiste à éliminer les couches de cellules mortes de la peau pour la régénérer). Dans un univers new age futuriste, le corps et la voix se métamorphosent, comme pour se débarrasser au fur et à mesure de mues toxiques, évoquant les esthétiques du biological horror. Dans les reflets de la boîte, on perçoit des fragments de corps, qui esquissent une post-humanité multiple, organique, transformée en image, qui s’incarne à travers les sons et la musique, aussi bien vivante que digitale. En jouant avec des obsessions contemporaines, où l’on retrouve pêle-mêle le New Age et la quête de purification vantée par l’industrie du bien-être, elle met à mal les systèmes de domination actuels et esquisse les imaginaires d’un futur féministe.

Belinda Mathieu