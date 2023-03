Bobbi Jene Smith et Or Schraiber ont imaginé cette pièce complète et complexe avec le Corps du Ballet de l’Opéra de Paris. Le plateau partagé avec le violoniste Petteri Iivonen offre à voir un monde peuplé d’êtres vulnérables mais infiniment généreux. Pit, le noyau, la fosse ou la sensation selon les traductions, est une expérience viscérale, une collision d’émotions.

C’est à Aurélie Dupont que l’on doit cette création lorsque, alors Directrice de la Danse de l’Opéra, elle proposa au couple Bobbi Jene Smith / Or Schraiber (tous deux formés à l’école israélienne de la Batsheva) de créer une pièce pour le Ballet de l’Opéra de Paris. C’est plus particulièrement au Corps de Ballet que s’intéressa le duo, n’imaginant aucun rôle soliste majeur, et distribuant seulement des Quadrilles, Coryphées et Sujets. Un travail de choix avec celles et ceux que Bobbi Jene Smith considère « faire partie des meilleurs ». Alors que les Étoiles et Premiers danseurs s’affairaient dernièrement en Corée du Sud ou sur d’autres projets de l’Opéra, les dix-neuf danseurs choisis conçurent avec les chorégraphes une pièce collective d’une heure, viscérale, audacieuse, et terriblement vibrante, où la musique et les corps déploient une relation frontale. Ici, le violoniste Petteri Iivonen quitte la fosse de l’orchestre pour performer sur le plateau. Dans la partition qui entrelace les mouvements du concerto pour violon de Sibelius et une splendide création musicale de Céleste Oram, son jeu fut ovationné. Rares sont les moments où l’énergie circule autant entre la fosse et le plateau, offrant au public une générosité totale.

A LIRE AUSSI : Danse contemporaine – Entretien Pit, une création contemporaine pour le Ballet de l’Opéra de Paris par Bobbi Jene Smith & Or Schraiber, hautement musicale Bobbi Jene Smith et Or Schraiber, formés à la […]

Pit : ce qu’il nous faut affronter

Déployé dans tout l’espace qu’offre la scène et ses coulisses, le plateau ici est brut, sans décor, dépouillé de ses pendrillons et même de fond. Une estrade rectangulaire le rehausse en son centre. L’ensemble constitue le cadre de ce monde, Pit, dans lequel les interprètes nous emportent. Il ne faut trop en dire. Le point de départ est un miroir. Assis, les danseurs nous tournent le dos, observant l’espace comme le public. Puis le groupe se disloque pour explorer l’espace, se faisant rapaces ou amoureux, sensibles avant tout. De premiers solos naissent, et l’on sent le poids de l’expérience dans les corps, de l’héritage des expériences de chacun, résultat d’un travail précieux de Bobbi Jene Smith qui évoque à propos de ses souvenirs : « que je le veuille ou non, je les porte avec moi et je danse avec eux. » La gestuelle au plateau en ressort magnifiquement incarnée, unique à chaque interprète tout en maintenant une totale précision. Ils et elles bouillonnent, s’érotisent, se cherchent et se repoussent avant d’entamer de jubilatoires mouvements d’ensemble qui s’arrêtent toujours trop tôt. Les bras, les jambes et les bustes sont en constante recherche de l’extérieur, distordant les cadres. Autour, les espaces se multiplient, jusqu’en hauteur grâce aux échelles de l’opéra. Tandis qu’un des leurs observe les scènes, vêtu d’un trench crème et de lunettes, le monde qui se déploie s’avère être le nôtre, et nous l’observons aussi. L’injustice et l’amour, le sexe et l’inconnu, l’incertain guette et nous empêche. Débattons-nous. Au fond, l’immense porte s’ouvre et invite un rai de lumière : pour aller où ? Jusqu’au jugement dernier, le seul moment où nous retrouverons nos esprits quelques instants sera la mort brutale du vivant par un coup de feu soudain. Ils et elles sont vulnérables, passionnés, érotiques, vicieux, sensibles, généreux, seuls, dévoués, multiples, singuliers, fraternels, ce n’est pas que je ne fasse l’effort de choisir, c’est qu’ils et elles ne me le permettent pas. Dans ce monde, ils et elles nous confrontent à nos peurs mais tout de suite nous rassurent. Si la fin n’est pas heureuse, elle n’est pas fatale.

Louise Chevillard

Avec : Clémence Gross, Caroline Osmont, Alexandre Gasse, Jack Gasztowtt, Axel Bot, Juliette Hilaire, Laurène Levy, Yvon Demol, Mickaël Lafon, Maxime Thomas, Hugo Vigliotti, Marion Gautier de Charnacé, Aha Joannais, Héloïse Jocqueviel, Takeru Coste, Thép Ghilbert, Julien Guillemard, Loup Marcault-Derouard, Antonin Monié.