Le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma s’associe à son compatriote compositeur Thuthuka Sibisi pour nous faire revivre l’épopée du premier chœur africain.

À la fin du XIXème siècle, le groupe de jeunes choristes sud-africains Native Choir embarque vers l’Amérique du Nord et la Grande Bretagne avec la volonté de récolter des fonds pour construire une école. D’abord victimes de racisme, ils finissent par recueillir un accueil des plus chaleureux et chantent même devant la Reine Victoria. C’est cette épopée que Gregory Maqoma et Thuthuka Sibisi entreprennent de nous raconter avec Broken Chord. Quatre chanteurs et danseurs, dont le chorégraphe, se mêlent aux choristes de l’ensemble Aedes pour un spectacle captivant où la beauté des voix et du mouvement rend plus prégnante la réalité du colonialisme.

Delphine Baffour