Le CENTQUATRE propose une nouvelle édition éclectique et enthousiasmante de son festival chorégraphique.

Initié par le CENTQUATRE il y a dix ans, le Festival Séquence Danse Paris qui dure plus d’un mois est rapidement devenu un événement incontournable. Éclectique et attrayante, cette nouvelle édition dresse en onze propositions une cartographie de la scène chorégraphique en mêlant artistes renommés et talents de la jeune génération. Avec Suzanne, Emanuel Gat revisite son parcours et met sa science de l’écriture au service des jeunes danseurs israéliens de la Cie Inbal. L’excellent Ballet de l’Opéra de Lyon propose un programme immanquable composé de N.N.N.N et One Flat Thing, reproduced de William Forsythe et de BEASTS POEM de Pierre Pontvianne. Avec En son lieu, Christian Rizzo poursuit sa série de portraits en dessinant celui, délicat, de l’interprète hip hop Nicolas Fayol. Artiste associé, Oliver Dubois reprend son mythique Tragédie.

Une nouvelle génération talentueuse et des propositions plastiques

Autre artiste associée, Leïla Ka revient avec un programme percutant qui associe à C’est toi qu’on adore la pièce Bouffées, 1er prix du concours Danse Élargie 2022. Marco Da Silva Ferreira propose Fantasie Minor dans laquelle deux danseurs hip hop font vibrer Schubert. Oona Doherty transmet à Sandrine Lescourant son solo coup de poing Hope Hunt and the Ascension into Lazarus qui met en scène les jeunes hommes des quartiers défavorisés de Belfast. Dans une veine plus plastique ou performative, Nina Traub propose avec Faintings une immersion visuelle et sonore dans la couleur verte ; Arno Schuitemaker transforme avec If You Could See Me Now la danse de club en une expérience extatique ; Euripides Laskaridis invite sur scène dans son extravagant Elenit des créatures inénarrables pour une danse macabre et burlesque ; Emilio Calcagno twiste le classique du ballet de l’Opéra Grand Avignon en le confrontant au souffle du vent dans STORM.

Delphine Baffour