Act’art, opérateur culturel du 77, et le Malandain Ballet Biarritz s’associent pour un partenariat inédit en Seine-et-Marne, avec pour objectif d’inviter les habitants à danser. La première édition de Tant qu’on danse aura lieu du 11 au 26 mars dans le département, sous l’égide de deux théâtres : l’Envolée au Val-Briard et le Théâtre de Chelles.

Quel programme ! Si le point d’orgue de l’événement est d’accueillir deux pièces iconiques du ballet basque pour trois représentations (Beethoven 6 – La Pastorale*, création 2019 et Mozart à 2, création 1997) les 24, 25 et 26 mars, la programmation s’assortit d’une grille de rendez-vous pensée pour rassembler amateurs et futurs danseurs autour de structures professionnelles reconnues. Quatre écoles de danse des alentours (l’Académie de danse de Meaux, l’École de danse Au Tour des Arts de Magny-le-Hongre, l’École de danse Artcodex de Rebais et l’École de danse Choréam de Melun) rejoignent ainsi les entités organisatrices.

Des moments privilégiés pour tous

Elles accueilleront quatre masterclasses et un atelier de transmission du répertoire de la compagnie, ainsi qu’un atelier de découverte chorégraphique ouvert à tous. Ces moments privilégiés seront animés par deux intervenantes du ballet, Dominique Cordemans et Carole Philipp, respectivement responsable de la sensibilisation au Centre Chorégraphique National de Biarritz et enseignante au Malandain Ballet Biarritz. Prévu pour avoir lieu chaque année au cours du premier trimestre de l’année, le festival, qui ouvre le bal avec la prestigieuse compagnie internationale, s’inscrit déjà comme un rendez-vous attendu des passionnés de danse, spectateurs et pratiquants. Et promet de futures belles programmations.

Louise Chevillard