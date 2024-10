Paysage #4 au Maillon : 10 jours avec Milo Rau

Du 21 novembre au 1er décembre, à Strasbourg, le Maillon présente un temps fort consacré à Milo Rau. Deux spectacles, un film, des rencontres, des lectures… Autant d’opportunités de se (re)plonger dans l’univers d’un artiste dont les œuvres visent à changer le monde dans lequel nous vivons.

Pour Milo Rau, metteur en scène né en 1977, actuel directeur artistique des Wiener Festwochen, la création n’est pas qu’une question d’esthétique, de forme, d’image, mais aussi — et peut-être surtout — une histoire de réel, d’ancrage dans la vie et le présent. « Je souhaite utiliser le théâtre pour créer, de façon pratique et concrète, une autre société », nous confiait-il, en 2023, à l’occasion de la programmation d’Antigone in the Amazon au Festival d’Avignon*. Ce spectacle bouleversant qui éclaire la pièce de Sophocle en rejouant le massacre d’Eldorado do Carajás, perpétré en 1996 par la police militaire de l’État de Pará, au Brésil, est aujourd’hui présenté au Maillon (du 21 au 23 novembre) dans le cadre de la quatrième édition de Paysage, consacrée à Milo Rau. L’artiste suisse est bien connu des publics de ce théâtre, où ils ont pu voir Compassion – L’histoire de la mitraillette en 2016 et Empire en 2019. Cette année, ils auront l’occasion de découvrir d’autres œuvres du metteur en scène et d’échanger avec lui lors d’une rencontre animée par Barbara Engelhardt, la directrice de la Scène européenne de Strasbourg, intitulée Resistance Now ! Tour #Strasbourg (le 30 novembre).

Quand l’art se donne pour projet de peser sur le réel

Seconde proposition théâtrale du temps fort, Medea’s Children (les 30 novembre et 1er décembre) confronte le mythe de Médée à une terrible affaire d’infanticides qui secoua la Belgique en 2007. Comme le fit la magicienne lorsque Jason la délaissa, une mère de famille ôta la vie à ses cinq enfants. Ici, Milo Rau donne la parole à ces derniers qui, devant nous, vont du mythe à la réalité, de la réalité au mythe. La projection du Nouvel Évangile (les 28 novembre et 1er décembre), film entre fiction et documentaire dans lequel le metteur en scène croise la vie de Jésus avec les conditions de vie tragiques auxquelles sont soumis les migrants, viendra aussi éclairer la façon dont l’artiste souhaite, à travers ses créations, agir sur le monde. En contrepoint à ces rendez-vous, une rencontre avec l’équipe d’Antigone in the Amazon (le 22 novembre), une conférence de l’universitaire Emmanuel Béhague (le 23 novembre), des lectures d’élèves du Conservatoire de Strasbourg (les 21 et 26 novembre) diront, à leur tour, la singularité d’un artiste aux œuvres profondément politiques.

Manuel Piolat Soleymat

* Entretien dans La Terrasse n° 312, Avignon en Scène(s) 2023 ; critique dans La Terrasse n° 316, décembre 2023.