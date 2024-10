Morte il y a 4 ans, Claire Brétécher et son féminisme caustique sont ressuscités par Cécile Garcia Fogel et Flore Lefebvre des Noëttes qui font passer ses bandes dessinées à la scène dans Poussez-vous les mecs !

« Après avoir incarné Valérie Solanas, la femme qui tire sur Andy Warhol, j’avais envie d’aborder la question féministe de manière plus marrante. Je me suis souvenue des bandes dessinées de Claire Brétécher qui traînaient à la maison et de ses planches dans le magazine Pilote. Brétecher défendait la cause des femmes mais ne supportait pas le féminisme ni aucun militantisme. Elle était aussi très critique sur les gauchistes, les intellos parisiens bien-pensants… Roland Barthes disait d’elle qu’elle était une véritable sociologue. Et elle a su s’imposer dans le milieu très masculin de la BD. Pour elle, les hommes, il fallait qu’ils se poussent, il fallait les remettre à leur place mais elle ajoutait : « on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre ». À la fois, elle ne faisait pas de cadeaux et ne se prenait pas au sérieux.

Les hommes, on ne les entendra qu’en voix off

J’ai donc relu toutes ses BD, visionné des interviews d’elle, puis j’ai choisi d’adapter Les Frustrés et Les Mères. La difficulté, c’était de transposer sur scène des planches en général d’une page, sans verser dans la suite de sketches. Il y aura trois volets ; les bobos, les femmes et la désillusion. On ne va pas chercher à imiter ses dessins, avec des visages très neutres et amorphes. On va extérioriser l’action qui se passera dans un salon, puis dans une manif type Nuit Debout et sur une plage à Belle-Île. Avec Flore Lefebvre des Noëttes, que je connais depuis longtemps, qui est en même temps accro aux textes et très fantasque, nous allons jouer uniquement des personnages de femmes. Les hommes, on ne les entendra qu’en voix off nous expliquer ce qu’il faut faire ou pour qui il faut voter… »

Propos recueillis par Eric Demey