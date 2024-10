‘L’hiver dernier, Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil ont organisé à Kyiv une École Nomade rassemblant les comédiens du Théâtre du Soleil et des artistes ukrainiens. Au bord de la guerre*, film documentaire poignant, a retracé cette mémorable rencontre artistique et humaine. Dans le sillage de cet engagement, la troupe présente la Première Époque d’une vaste fresque explorant les mécanismes du totalitarisme, dont ce volet initial concerne les années 1917-1918. Un événement, et une promesse de beau théâtre, revigorant, utile et éclairant.

« Grand spectacle populaire inspiré par des faits réels », cette nouvelle création du Théâtre du Soleil et de son capitaine Ariane Mnouchkine est née d’une émotion et d’une question. « Comment au XXIème siècle en arrive-t-on à la tentative d’invasion, d’asservissement, de destruction d’un pays indépendant, par une autre puissance dont le PIB est quasi identique à celui de l’Espagne mais qui possède un énorme pouvoir de nuisance ? Qu’est-ce qui, au cours des décennies, fabrique un dirigeant, je dirais un homme, tel que Vladimir Poutine ? Pour essayer de répondre à cette question, il nous fallait tenter de raconter, théâtralement, l’accouchement d’un système qui a changé le monde. Je devrais dire deux systèmes, car la guerre de 1914-1918 nourrira aussi le nazisme. Peut-être, aussi, avec ce spectacle, imaginons-nous, très naïvement, ériger une sorte de barricade théâtrale contre les divers despotismes, totalitarismes et entêtements idéologiques, qui aujourd’hui nous menacent sur plusieurs fronts. » confie Ariane Mnouchkine dans nos colonnes**. Avant une suite qui devrait mener jusqu’à nos jours, cette Première Époque explore les années charnières 1917-1918, lorsqu’au cœur de la Grande Guerre éclata la Révolution russe. La troupe a vaillamment initié un long travail de lectures et consultations d’archives, révélant l’incroyable complexité de cette période tumultueuse.

Théâtre, talent et intelligence contre le despotisme

Tout ce que disent les personnages a été effectivement prononcé ou écrit. « Certains, comme Lénine, sont mondialement célèbres, d’autres, qui furent pourtant très importants, ont été effacés. Nous voulons les faire renaître. Certains, parce qu’ils étaient très humains. D’autres, parce qu’ils furent démoniaques. » Afin de donner corps sur scène aux mécanismes de l’histoire, aux passions humaines qui évincent la raison et pervertissent l’exercice du pouvoir, Ariane Mnouchkine et les siens ont choisi de créer grâce au libre artisanat du théâtre « des formes très fortes, pour qu’advienne l’incarnation épique ». Sous-titrée « La victoire était entre nos mains », d’après le titre du Tome 1 des Carnets de la Révolution russe de Nikolaï Soukhanov, l’un des fondateurs du Soviet de Petrograd, cette première époque, « me paraît comme une espèce de dernier râle de la Révolution française, montrant comment l’Histoire régurgite ses monstres », souligne Arian Mnouchkine. Hic sunt dracones, Ici sont les Dragons : la phrase apparaît dans la cartographie médiévale pour désigner des zones inconnues, supposément peuplées de créatures mythologiques. Avec le théâtre comme étendard, le vaisseau du Soleil nous invite à arpenter les flots impétueux de l’Histoire, à mieux connaître, mieux comprendre, mieux résister peut-être aux totalitarismes. Les personnes qui ont connu ou connaissent le pire savent à quel point le basculement advient plus facilement qu’on l’imagine.

Agnès Santi

