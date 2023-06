Le metteur en scène suisse Milo Rau, directeur du NTGent et prochain directeur artistique du Wiener Festwochen, clôt sa Trilogie de l’Antiquité avec une version contemporaine d’Antigone. Il plonge l’héroïne de Sophocle dans l’état de Pará, au Brésil, pour partager les luttes des activistes indigènes et des membres du Mouvement des sans-terre.

Quels questionnements ont été à l’origine de votre Trilogie de l’Antiquité ?

Milo Rau : Comme le stipule le Manifeste de Gand, que j’ai signé en 2018 en arrivant à la direction du NTGent, je m’interdis l’utilisation littérale des pièces classiques. Car pour moi, celles et ceux qui lisent ces textes aujourd’hui sont plus importants que ces textes eux-mêmes. Cette trilogie est composée d’un film sur Jésus, Le Nouvel Evangile, et d’une adaptation de l’Orestie, Oreste à Mossoul, à travers laquelle j’ai voulu interroger la question du pardon, de la fin d’un cycle de violences. Aujourd’hui, avec Antigone en Amazonie, je pose la question de l’état moderne et de l’état traditionnel.

Avec, pour projet, d’intervenir directement sur le monde, de le changer…

M.R. : Exactement. Ces trois projets agissent sur différents niveaux. Le niveau artistique, théâtral ou cinématographique. Mais aussi, le niveau politique qui vise à agir sur le monde, à faire en sorte que la création artistique influe sur le réel. Par exemple, à l’occasion d’Oreste à Mossoul, nous avons créé une école de cinéma à Mossoul, avec l’aide de l’UNESCO. À l’occasion d’Antigone en Amazonie, nous avons mis en place une grande campagne avec le Mouvement des sans-terre (ndlr, organisation brésilienne qui milite pour que les paysans sans terre disposent de terrains à cultiver) en barrant la Route transamazonienne. Nous avons créé, lors de cette occupation, une reconstitution d’un massacre au cours duquel 19 paysans ont été tués, en 1996, par la police brésilienne. Cette reconstitution est la scène d’ouverture d’Antigone en Amazonie.

« Je souhaite utiliser le théâtre pour créer, de façon pratique et concrète, une autre société. »

Quelle relation vous unit au Mouvement des sans-terre ?

M.R. : Je suis depuis longtemps lié à ce mouvement. Il s’agit d’un modèle pour développer une agriculture et même une société post-capitaliste. Nous avons pour projet de créer, ensemble, un nouveau réseau de distribution de produits agricoles qui constituera une alternative aux produits des grandes entreprises européennes. Je souhaite utiliser le théâtre pour créer, de façon pratique et concrète, une autre société. Bien sûr, en tant que metteur en scène et réalisateur, je cherche à toucher les gens, à ouvrir leur esprit, mais j’essaie également toujours d’être en lien avec des activistes dont les démarches ont un impact sur la réalité. Nous nous réapproprions le mythe d’Antigone en le relocalisant en Amazonie, en l’occupant tous ensemble.

Quelle forme prend cette occupation ?

M.R. : Ce spectacle est notamment interprété par Ailton Krenak, le grand philosophe indigène qui joue le rôle de Tirésias, par Kay Sara, une activiste indigène qui incarne Antigone, par un chœur composé de membres du Mouvement des sans-terre et d’autres acteurs indigènes. Ce qui revient à réécrire ce texte tous ensemble, à le faire résonner dans cette périphérie de l’empire économique global qu’est l’Amazonie. Là-bas, de vraies alternatives sont possible. Le Mouvement des sans-terre est vraiment un état dans l’état. À travers ce spectacle, nous avons voulu mettre en lumière cette utopie réaliste qui défend, comme le fait Antigone, la possibilité d’un refus radical.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat