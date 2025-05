Les 30 ans du Festival de Marseille

Pour ses 30 ans, le Festival de Marseille offre à la ville 36 propositions, bien ancrées dans ses valeurs, dans la diversité des corps, des styles, des origines.

L’ouverture du festival sera le reflet de cet engagement, puisque les jeunes élèves de 17 classes d’écoles et de collèges vont faire l’événement en investissant l’espace public de leurs rêves, de leurs aspirations, sous la direction de la chorégraphe implantée à Marseille Marina Gomes. Manifête porte bien son nom, entre récits individuels et collectifs, et affirmation de la citoyenneté. Plus largement, le festival est aux avant-postes de l’accueil de compagnies venues du monde entier. Beaucoup d’artistes en profitent pour témoigner d’un profond ancrage dans les pratiques culturelles qui les ont bercés : Pol Jiménez avec son faune très attaché aux danses espagnoles traditionnelles et folkloriques, le Palestinien Amir Sabra qui mêle hip hop et dabkeh, les deux Egyptiennes Noura Seif Hassanein et Salma Abdel Salam inspirées par la danse traditionnelle shamadan…

Dialogues du monde de l’art avec le handicap

Des grands noms de la scène internationale viennent faire leur Première en France à Marseille. Ainsi Christos Papadopoulos continue de tracer ses fascinants paysages mouvants à travers une nouvelle pièce pour dix interprètes, My Fierce ignorant step. Idem pour l’américaine Faye Driscoll, dans une performance « médusante » qui engage les corps dans un enchevêtrement proche du chaos. Très actif sur la question de la représentation de tous les corps, le festival accueille la collaboration entre la compagnie L’Autre Maison et la danseuse et chorégraphe Annie Hanauer dans Starting with the limbs, ainsi que la Candoco Dance Company sous la direction artistique de l’Australien Dan Daw dans Over and Over (and over again).

Nathalie Yokel