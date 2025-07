Daniel Borak et Daniel Léveillé, tous deux membres fondateurs de la Cie Carpe Rhythmum qui s’est donné pour mission de moderniser l’image des claquettes, mettent leur virtuosité au service d’XPM, une variation sur le temps. Un de nos coups de cœur du festival.

Si le nouveau cirque nous séduit depuis longtemps déjà, si le flamenco s’est modernisé avec d’immenses interprètes tels Israel Galván ou Rocío Molina, si même le patin artistique a fait sa mue grâce aux danseurs du Patin Libre, nos références – et quelles références lorsqu’on pense à Fred Astaire ou Gene Kelly ! – restent anciennes en termes de claquettes. Actualiser nos imaginaires à propos de cette discipline est la mission que se sont donnée les quatre membres fondateurs virtuoses – 40 médailles de champion du monde à eux et elles quatre – de la compagnie suisse Carpe Rhythmum. Avec leur dernier épatant spectacle XPM, conçu et interprété par Daniel Borak et Daniel Léveillé, c’est chose faite et de façon brillante. En huit tableaux sur le thème du temps, nimbés par des lumières tranchées dont les noirs accroissent le mystère, ils nous montrent toute l’étendue et la variété de leurs talents.

Accélérer ou suspendre le temps

Big Bang, Promenade, Ô temps suspends ton vol ou Circles sont quelques-uns des titres de ces tableaux que les remarquables danseurs interprètent en duo ou en solo, agrémentant la musique ou les vers qui les accompagnent du claquement de leurs pieds au sol ou de leurs mains sur leurs corps. Ce temps dont ils nous parlent et que nous partageons ensemble, ils le mesurent à l’aune de la pulsation de leurs cœurs captée en live, l’accélèrent en donnant à leurs pas une rapidité vertigineuse, le suspendent. Alors que leurs pieds tricotent admirablement, leurs bras et bustes sont selon les scènes et leurs propos tantôt souples et délayés, tantôt raides et robotiques. Dans cette œuvre réellement moderne, quand Daniel Léveillé garde une élégance académique, Daniel Borak pousse plus loin la rupture avec les codes, glissant comme un patineur, exécutant des promenades sur la pointe de ses claquettes. Les deux conquièrent notre cœur et celui du public qui leur fait un rare triomphe. Avignon est décidément une fête lorsqu’on fait de telles découvertes !

Delphine Baffour