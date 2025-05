La chorégraphe Crystal Pite s’associe à l’écrivain et metteur en scène Simon McBurney pour Figures in Extinction, une trilogie sur les grandes crises de notre époque créée pour les interprètes de l’excellent Nederlands Dans Theater.

Associée au Nederlands Dans Theater depuis 2008, Crystal Pite a créé pour cette prestigieuse compagnie onze pièces. L’écrivain et metteur en scène britannique Simon McBurney en est un directeur artistique complice. Pendant quatre années, tous deux se sont retrouvés autour d’un projet au long cours : Figures in Extinction. S’appuyant sur leurs peurs et leurs maigres espoirs, sur des sources telles que des documents sur la fonte des calottes glaciaires, des conférences sur les neurosciences ou les appels de climatosceptiques, ils se sont interrogés : « Pouvons-nous seulement espérer donner un nom à tout ce que nous perdons ? Que signifie accepter d’être témoin de la violence dans laquelle nous sommes à la fois auteur et victime ? »

Un appel aux vivants

De cette réflexion commune sur notre époque d’extinctions en série sont nées trois pièces pour les danseurs et danseuses du NDT, rassemblées pour la première fois en France dans une même soirée. En 2022, Figures in Extinction [1.0] the list nous confrontait à la longue liste d’espèces animales et de paysages en train de disparaître de notre planète. En 2024, Figures in Extinction [2.0] but then you come to the humans examinait la façon dont nous sommes aujourd’hui déconnectés de nous-mêmes et des autres. Cette année, la troisième et dernière partie Figures in Extinction [3.0] requiem nous montre à quel point les sociétés modernes nous éloignent de la mort et de nos morts. Une trilogie comme un appel aux vivants pour un changement encore possible.

Delphine Baffour