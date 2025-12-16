« Panorama Danse », de la danse contemporaine éclectique et virtuose
Chaillot Théâtre national de la Danse/ Ensemble Chorégraphique du CNSMDP/Chor. Odile Duboc / Léo Lérus / Ioannis MandafounisPublié le 16 décembre 2025 - N° 339
Un triple défi relevé haut la main par les jeunes danseurs du Conservatoire de Paris : subtilité, énergie et fougue dans un « panorama » de la danse contemporaine éclectique et virtuose, dans des pièces signées Odile Duboc, Léo Lérus et Ioannis Mandafounis.
L’Ensemble chorégraphique du Conservatoire national de musique et de danse de Paris présentait un triple programme exigeant. Avec Boléro un d’Odile Duboc (1996), dix danseurs révèlent une écriture subtile, sans unisson, faite de duos, portés inattendus et envols légers qui contredisent la répétition musicale. La simplicité apparente demande une précision millimétrée, et la jeunesse des interprètes apporte fraîcheur à cette partition délicate. Dans Entropie de Léo Lérus (2019), pulsations caribéennes et énergie techno libèrent les corps dans une danse sensuelle inspirée des soirées Léwòz. Rivalité, joie et transformation nourrissent une chorégraphie évitant les stéréotypes, portée par des lumières chaudes et l’engagement total des interprètes. Enfin, JOIN 2 (2024) de Ioannis Mandafounis joue sur l’éclatement des corps et une dramaturgie fragmentée. Portés originaux, sauts invraisemblables et fougue collective mènent à une scène finale éclatante, proche d’une rave party. L’Ensemble du CNSMDP y démontre une maîtrise remarquable.
Agnès Izrine
