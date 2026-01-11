La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
En préparation - hors-série

« Visages de la danse » #9 : en mars 2026, notre hors-série revient !

©

À paraître !

Publié le 11 janvier 2026 - N° 339

Nous le préparons déjà ! Notre hors-série présentera une grande diversité de processus créatifs et une ouverture aux écritures du monde.

Nous mettons à l’affiche les talents reconnus et émergents. Cette neuvième édition continuera d’explorer l’actualité chorégraphique de mars à l’été 2026 sur tout le territoire : temps forts, créations, festivals…

A propos de l'événement

"Visages de la danse" #9
du dimanche 1 mars 2026 au jeudi 30 juillet 2026


À paraître !

