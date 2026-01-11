« Visages de la danse » #9 : en mars 2026, notre hors-série revient !
À paraître !Publié le 11 janvier 2026 - N° 339
Nous le préparons déjà ! Notre hors-série présentera une grande diversité de processus créatifs et une ouverture aux écritures du monde.
Nous mettons à l’affiche les talents reconnus et émergents. Cette neuvième édition continuera d’explorer l’actualité chorégraphique de mars à l’été 2026 sur tout le territoire : temps forts, créations, festivals…
A propos de l'événement"Visages de la danse" #9
du dimanche 1 mars 2026 au jeudi 30 juillet 2026
À paraître !