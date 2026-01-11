« Visages de la danse » #9 : en mars 2026, notre hors-série revient !

Nous le préparons déjà ! Notre hors-série présentera une grande diversité de processus créatifs et une ouverture aux écritures du monde.

Nous mettons à l’affiche les talents reconnus et émergents. Cette neuvième édition continuera d’explorer l’actualité chorégraphique de mars à l’été 2026 sur tout le territoire : temps forts, créations, festivals…

Pour revoir l’édition 2025, c’est ici

Compagnie, professionnels, contactez-nous !