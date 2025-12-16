« GIGI » de Joachim Maudet 

Le chorégraphe Joachim Maudet, fondateur de la compagnie Les Vagues en 2017, interprète GIGI. Ce solo explore la fragilité des identités, porté par la voix profonde de Dalida, icône disco des années 80.

GIGI est née d’une commande du festival Danse Dense. Un « one wo-man show tragi-comique », qui dévoile une présence vacillante, fragile, toujours sur le fil. Gigi s’abandonne au plateau et le traverse comme une question lancée dans le noir. Qui suis-je quand tout se dérobe ? Et Dalida guide ses pas. Chanson emblématique de Dalida écrite en 1974, Gigi raconte l’histoire d’un jeune musicien qui part tenter sa chance aux États-Unis. Son village pleure son départ mais lorsqu’il revient sans gloire, Gigi ne souhaite plus qu’une seule chose, prendre la fuite à nouveau. Porté par un dispositif minimaliste et un regard extérieur complice (Matthieu Patarozzi, Chloé Zamboni), GIGI condense en trente minutes une confession autant qu’une métamorphose. Un homme explique devoir faire une proposition artistique mais ses doutes l’assaillent. La voix enivrante de la diva accompagne le corps qui se cherche. À mesure que la parole s’emballe, les vêtements se détournent, la silhouette se déconstruit, le costume se transforme et dans ce tourbillon teinté d’humour, l’identité s’égare dans un ballet vertigineux que Maudet traverse avec humour. Une performance brève, d’une sincérité désarmante, où la scène devient le lieu d’un abandon joyeusement désespéré.

Isaure Do Nascimento