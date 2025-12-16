« Contre Nature » de Rachid Ouramdane et le Collectif XY
EMC / Centre des Arts / Espace 1789/L’Onde / Scène nationale de Sénart / Tournée
Publié le 16 décembre 2025 - N° 339
Chorégraphie Rachid Ouramdane
Profondément inspiré par son précédent travail avec le Collectif XY, Rachid Ouramdane emporte ici dix interprètes aux frontières de la danse et de l’aérien.
Des corps qui apparaissent dans la pénombre, qui se dessinent dans la brume, puis des étreintes, jusqu’au soulèvement, jusqu’au porté. Le délicat commencement de Contre Nature, dans le noir et blanc, et dans la lenteur et l’attention à l’Autre, rappelle les bases posées par la collaboration de Rachid Ouramdane avec le Collectif XY, lorsqu’ils créaient ensemble Möbius. Avec cette compagnie, le porté acrobatique, les colonnes de corps à deux, trois, voire quatre corps, ainsi que les envols, les chutes et surtout la grâce sont devenus des terrains de jeux chorégraphiques inédits. Rachid Ouramdane prend appui sur cette matière pour un spectacle autour du temps qui passe, de l’absence, des fantômes qui habitent nos gestes et nos espaces. La scénographie délivre des images de nature déferlante, vers une beauté visuelle indéniable.
Nathalie Yokel
Contre Nature
