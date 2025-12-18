Suresnes Cités Danse : une 34ème édition libératrice

Qu’ils soient fidèles au long cours ou chorégraphes émergents, les artistes de cette nouvelle édition du toujours formidable Suresnes Cités Danse nous invitent à embrasser la violence et les tourments de notre époque pour mieux les dépasser et nous retrouver.

Comme le déclare si justement Carolyn Occelli, directrice du Théâtre Jean Vilar et de son fameux festival, « ce que nous proposent les artistes est le reflet de notre époque, de ce qui l’anime, de ce qui la tend ». Ainsi les chorégraphes de cette édition s’emparent d’une certaine violence pour mieux la dépasser et nous proposer d’autre voies. C’est le cas de Jann Gallois qui avec Imminentes nous suggère de nous élever et de lutter sans haine, de faire vibrer notre part féminine et sa « douce puissance ». Dans un plateau partagé intitulé « furieusement vôtre », Viola Chiarini, Noé Chapsal et Loraine Dambremont orchestrent la confrontation des corps. Marina Gomez, elle, nous parle avec sa trilogie ‘Asmanti, La Cuenta, Bach Nord, des femmes et mères victimes du narcotrafic comme de la vie des jeunes des quartiers, en s’éloignant des clichés.

Corps intime et corps social

Mais l’intime est aussi au cœur de ce festival. Virgile Dagneaux, avec son triptyque Plier, Déplier, Peuplier s’intéresse à la façon dont le mouvement évolue dans le corps d’un danseur à l’aube de ses 40 ans. Il le fait en solo et en trois formes qui mêlent les différentes techniques (claquettes, danse hip-hop, contemporaine, théâtre physique) qu’il a traversées : une version concentrée sur la danse où les spectateurs sont au plus proche du geste, une forme plateau qui fait intervenir la magie nouvelle, une autre forme plateau basée sur la rencontre avec un autre artiste. Balkis Moutashar, elle, réunit dans Nous n’arrivons pas les mains vides 12 danseurs et danseuses nées entre 2000 et 2005. Des interprètes du 21ème siècle, donc, qui lui ont offert leurs histoires de danse et 80 mouvements qu’elle a collés, mixés, juxtaposés. Louise Dusuel enfin, qui fut l’interprète de Vivantes de Mickaël Le Mer avant de revenir à Suresnes en tant que chorégraphe, explore avec Ces choses qui restent les traces que laissent dans nos gestes, nos façons d’être et nos esprits nos rencontres avec les autres.

Delphine Baffour