Le Musée de l’Orangerie accueille un programme rare consacré à Merce Cunningham, porté par la Compagnie John Scott Dance et la Compagnie Kashyl – Ashley Chen.

Dans les salles des Nymphéas, les spectateurs sont invités à une traversée du répertoire de cette figure majeure de la danse contemporaine américaine, à travers une suite de solos emblématiques, interprétés par quatre danseurs. John Scott propose Four Solos, extraits de pièces qui jalonnent l’histoire de Cunningham : 50 Looks, Changeling, Solo et RainForest. Chacun révèle une facette singulière de son écriture, entre mosaïque de postures, métamorphose du corps, observation animale et souvenirs d’enfance. Ashley Chen poursuit ce voyage avec Second Hand, Loose Time, RainForest et Changing Steps. Sa lecture personnelle met en lumière la précision millimétrée et la poésie de ces œuvres, où rigueur formelle et liberté des sensations se conjuguent. Ce « concert de danse » inédit invite à redécouvrir la puissance d’un artiste hors norme, d’une danse virtuose et poétique pensée pour tous les publics.

Agnès Izrine