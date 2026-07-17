Lotus Guibot et Maud Sauvage mêlent avec brio sociologie et comédie dans le génial Panaris. Quand l’absurde histoire d’un saumon voulant devenir artiste rejoint les savants débats d’une bande de potes autour du déterminisme social.

Un saumon, un panaris, une bande de copains et Pierre Bourdieu. Tels sont les points de départ de Panaris, superbe comédie déjantée et hilarante, qui mêle brillamment l’humour à la sociologie. Quatre amis aux capitaux socio-économiques et culturels différents – Lotus Guibot, Gwenaël Mettay, Maud Sauvage, Simon Quintana – conversent autour de leurs privilèges ou désavantages, en parallèle de l’histoire d’Edmond, un saumon qui tente d’échapper à son destin pour devenir artiste. L’un des quatre copains s’est fait un panaris, également appelé « mal blanc ». C’est autour du jeu de mots « mâle blanc » que l’illustre sociologue Pierre Bourdieu est sollicité, notamment ses travaux dans La Distinction : déterminisme social, méritocratie, mépris de classe, habitus… Tout y passe avec une superbe dose d’absurde. Se déroule devant le public une série de sketchs riant de toutes les catégories sociales, sans oublier l’autodérision des comédiens sur leurs propres conditions sociales, pour analyser ensuite les membres du public.

Quand la sociologie devient source de comédie

On ne pensait pas que le travail de Pierre Bourdieu pourrait faire autant rire. Et pourtant, Lotus Guibot et Maud Sauvage parviennent avec maestria à rendre la théorie sociologique comique, tout en intelligence et finesse, sans aucune lourdeur ou moquerie facile. Tout le monde en prend pour son grade : les « beaufs », les artistes, les bourgeois, les transfuges de classe… Sans jamais que tout cela devienne dramatique. Les quatre comédiens sont fabuleux dans chacun de leurs rôles. Le public est prié de participer via un questionnaire à remplir avant le spectacle, et chacun se reconnaîtra dans un des portraits dressés durant la pièce. La scénographie et les costumes apportent un brin de poésie – les scènes autour du saumon sont d’une grande délicatesse visuelle et narrative – venant sublimer le tout. Un vrai coup de cœur !

Siloé Lemaître