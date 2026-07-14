Julia Vidit met en scène « Panique ! » de Romane Nicolas, une parabole farcesque dans une société de rats

Mécanique de la rumeur, fabrication de l’opinion : Julia Vidit met en scène le texte qu’elle a commandé à l’autrice Romane Nicolas sur ces thèmes. Une farce hybride, une dénonciation vigoureuse qui ouvrent la réflexion.

Drôle de créatures. Comme des rats athlétiques, vêtus d’une sorte d’uniforme futuriste avec genouillères et une longue queue. Chad Colson et Ottlily Belcour interprètent fort bien les multiples protagonistes de l’histoire. D’abord créée pour une salle de classe dans le cadre d’une résidence au collège de la Craffe à Nancy, la pièce est née de la volonté de Julia Vidit d’aborder sur scène la mécanique de la rumeur, particulièrement dévastatrice à l’heure du cyber-harcèlement. Elle a commandé sur ce thème un texte à l’autrice Romane Nicolas, qui nous emmène dans un sous-sol peuplé d’une société de rats. Avec ses hiérarchies entre rats blancs, roux et gris. Son emballement suite à la découverte d’un rat roux mort dans la « salle des pètes », sans doute « mûr rassassiné » selon « l’inspicteur Raton », même si tout prouve qu’il s’agit d’un suicide.

Le rat est un loup pour le rat

Le meurtre génère une panique générale, jusqu’à ce que s’installe une telle peur d’un ennemi intérieur que les crises cardiaques s’enchaînent. « Le monde n’est pas celui d’avant. Aujourd’hui le rat est un loup pour le rat. » La farce grotesque ponctuée de néologismes dénonce vigoureusement le complotisme, la paranoïa sécuritaire, la liberté surveillée… À certains égards, on se croirait presque chez Jarry, en moins irrationnel, car ici la parabole est claire et nette. L’enjeu est de maintenir le ressort comique, de jouer sur la mise à distance drolatique et moqueuse, plutôt que d’asséner une lecture univoque. Peut-on encore cultiver le goût de l’autre ? La pièce invite à aiguiser son esprit critique pour contrer les logiques fascistes et les manipulations.

Agnès Santi