De la danse plein les yeux pour cette création de Katerina Andreou pour la compagnie norvégienne Carte Blanche, ou la tragédie de danser, quand même.

Il y a quelque chose d’ironique dans le titre, car alors quel romantisme dans ces corps qui s’épuisent à danser sans aucun ménagement, et dans ces gestes qui ne versent jamais dans la grâce ? Dans l’histoire de la danse, le ballet romantique a su mettre en scène, avec Giselle, le lien étroit entre la danse et la mort, où l’on concevait, dès lors, de pouvoir mourir d’avoir trop dansé. Plus proche de nous, les marathons de danse américains des années 30 ont montré le jusqu’au-boutisme de la danse, au risque de la mort, précisément pour ne pas crever de faim… C’est précisément sur cet épisode que repose l’inspiration de Katerina Andreou pour cette création avec les 14 formidables danseurs et danseuses de la compagnie norvégienne Carte Blanche. Heureusement, pas d’illustration littérale dans le travail de la chorégraphe. Les artistes qui attendent l’installation des spectateurs sur leur podium face public ont d’ailleurs plutôt l’air détendus, sous une musique d’ascenseur qui tranche avec tout ce qui suivra. Car quand débute la musique écrite avec Cristian Sotomayor, aux samples rythmés et carnavalesques, une déferlante gestuelle nous frappe en plein corps.

Saturation rythmique et chorégraphique

D’abord par soubresauts de la poitrine, la danse envahit les interprètes par accumulations et répétitions qui les fait se lever, attraper le mouvement d’un autre, agir par deux, par trois, accepter la contamination des gestes. Ils semblent tous embarqués dans le même bateau, plutôt Radeau de la Méduse si l’on observe les fabuleuses compositions qui en ressortent, presque par hasard, comme des tableaux vivants. Tout s’enchaîne, se transforme, s’accélère, rien n’est à l’économie ; les corps s’ébrouent, sautent à genoux, chutent, se portent, se lancent ou se traînent mutuellement, l’élan est sincère et parfaitement envoyé. Heureusement, Katerina Andreou ne s’arrêtent à ce fonctionnement façon rouleau-compresseur : la rupture viendra, du slow naîtra la douceur jusque dans sa dimension de soutien, vers des solitudes gutturales qui viendront simuler la mort entre tragique et comique. Mais les corps reprennent leur consumation par la danse en grands sauts ou en cavalcades assises, jusqu’au coup de sifflet final. Fin du match et sourires de joie.

Nathalie Yokel