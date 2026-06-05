Paisiblement apparaît comme une manifestation chorégraphique dansée par Mithkal Alzghair : un appel à la justice, une manière de faire surgir l’humanité au cœur du chaos.

Dans Paisiblement, Mithkal Alzghair transforme la danse en acte de résistance. Face aux massacres qui frappent la communauté druze et aux logiques de domination qui broient les minorités, il oppose un corps qui refuse l’effacement. La scène devient un espace de lutte où les gestes populaires, arrachés à l’histoire et à la menace, se muent en langage de protestation. Ici, la physicalité porte la mémoire d’un peuple assiégé, mais aussi sa détermination à survivre, à se relever, à se réaffirmer. La musique live de Modar Salama, traversée de pulsations orientales, accompagne cette montée en intensité où le mouvement devient cri politique. Paisiblement interroge la manière dont les guerres fracturent les identités, nourrissent le fascisme, légitiment l’effacement. Alzghair y oppose une autre force : celle d’un corps qui se dresse, qui manifeste, qui réclame justice. Une danse comme soulèvement pacifique, comme refus de la barbarie, comme nécessité de rester humain dans un monde qui vacille.

Agnès Izrine