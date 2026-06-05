La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« La Breva » de Dafne Bianchi et Anaïs Mauri, réminiscences sur les rives du Lac de Côme

« La Breva » de Dafne Bianchi et Anaïs Mauri, réminiscences sur les rives du Lac de Côme - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Parenthèse
©Crédit : Huit plus une La Breva de Dafne Bianchi et Anaïs Mauri
Crédit : Huit plus une La Breva de Dafne Bianchi et Anaïs Mauri

La Parenthèse / La Belle Scène Saint-Denis / Chor. Dafne Bianchi / Anaïs Mauri

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Autour d’un café italien partagé avec le public, la conversation s’ouvre et le dialogue initié par Dafne Bianchi et Anaïs Mauri conjugue le présent au passé. Réminiscences sur les rives du Lac de Côme.

Portée par le souffle chaud de la breva, un vent chaud et printanier, La Breva déploie un duo sororal où deux danseuses ravivent les récits enfouis de leur village natal, Bellagio. Autour d’un café partagé, les souvenirs affleurent, glissent dans les corps et se transforment en une danse mêlant hip-hop, krump et gestes hérités. Les mains racontent, les regards tissent, les silences vibrent. Sur un plateau presque nu, la bande-son, faite de voix, de dialectes, de cloches, de vent et d’archives familiales, devient une troisième présence, guidant les interprètes dans un voyage qui s’avance jusqu’à l’enfance. Dafne Bianchi et Anaïs Mauri y explorent la transmission, le déracinement, l’amour filial, dans une écoute qui révèle l’intimité de leur lien. La Breva célèbre la force des héritages immatériels, la douceur des absences et la puissance d’un passé qui continue de souffler en elles.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

La Breva
du mercredi 8 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026
Avignon Off. La Parenthèse
18, rue des Études, 84000 Avignon

à 10h. Tél. : 04 90 87 46 81. Durée du progrmmes #1 : 1h30.

La Belle Scène Saint-Denis, une programmation du Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - danse à Tremblay-en-France.

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