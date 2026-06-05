Autour d’un café italien partagé avec le public, la conversation s’ouvre et le dialogue initié par Dafne Bianchi et Anaïs Mauri conjugue le présent au passé. Réminiscences sur les rives du Lac de Côme.

Portée par le souffle chaud de la breva, un vent chaud et printanier, La Breva déploie un duo sororal où deux danseuses ravivent les récits enfouis de leur village natal, Bellagio. Autour d’un café partagé, les souvenirs affleurent, glissent dans les corps et se transforment en une danse mêlant hip-hop, krump et gestes hérités. Les mains racontent, les regards tissent, les silences vibrent. Sur un plateau presque nu, la bande-son, faite de voix, de dialectes, de cloches, de vent et d’archives familiales, devient une troisième présence, guidant les interprètes dans un voyage qui s’avance jusqu’à l’enfance. Dafne Bianchi et Anaïs Mauri y explorent la transmission, le déracinement, l’amour filial, dans une écoute qui révèle l’intimité de leur lien. La Breva célèbre la force des héritages immatériels, la douceur des absences et la puissance d’un passé qui continue de souffler en elles.

Agnès Izrine