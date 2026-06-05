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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« NATURES » de Delphine Mothes

« NATURES » de Delphine Mothes - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Parenthèse
©Crédit : Phaenomenon NATURES de Delphine Mothes
Crédit : Phaenomenon NATURES de Delphine Mothes

La Parenthèse / La Belle Scène Saint-Denis / Chor. Delphine Mothes

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Myrrha, Arachné, Io, Nyctimène, Callisto… sont les noms des femmes présentes dans Les Métamophoses d’Ovide. Elles nous racontent leurs transformations. ou De la nature des corps

Dans NATURES, Delphine Mothes traverse Les Métamorphoses d’Ovide comme on traverse un champ de forces. Seule en scène, elle fait surgir, disparaître, recomposer des figures féminines dont les corps ont été transformés par la violence, la ruse, la survie. Humaines, animales, végétales ou divines, ces présences glissent les unes dans les autres, portées par des gestes qui fondent, tremblent, se délitent ou renaissent. Le visage devient territoire, les vêtements des couches de peaux successives, la danse un passage entre réel et mythe. Inspirée par l’ouvrage Sirène, Debout. Ovide rechanté de Nina MacLaughlin, Mothes interroge ce que ces récits disent aujourd’hui. Chaque métamorphose éprouve le corps, l’expose. La création sonore — de Stravinsky remixé à Janis Joplin en passant par la voix de la chorégraphe — ouvre un espace où le fantastique affleure. NATURES devient un tissage de chutes et de renaissances, un solo où un corps unique porte une mémoire plurielle.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

NATURES
du samedi 11 juillet 2026 au lundi 13 juillet 2026
Avignon Off. La Parenthèse
18, rue des Études, 84000 Avignon

à 18h. Tél. : 04 90 87 46 81. Durée du programme #3 : 1h.

La Belle Scène Saint-Denis, une programmation du Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - danse à Tremblay-en-France.

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