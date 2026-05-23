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Classique / Opéra - Agenda

41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier avec plus de cent concerts

41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier avec plus de cent concerts - Critique sortie Classique / Opéra Montpellier
©Le chef Jakub Hrůša. © Ian Ehm
Le chef Jakub Hrůša. © Ian Ehm

Occitanie / Montpellier / festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Ample et foisonnante, la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier programme plus de cent concerts à Montpellier et dans sa métropole.

Douze concerts symphoniques rythment les soirées de l’Opéra Berlioz-Le Corum. Côté répertoire, rien que du très classique : la Symphonie « pastorale » de Beethoven (par Les Siècles, le 7 juillet), la « Pathétique » de Tchaïkovski (par l’Orchestre de Montpellier et son brillant chef Roderick Cox (le 10), des symphonies de Schumann par Ivan Fischer (le 6) et Omer Meir Wellber (le 17), la Cinquième de Mahler par Thomas Guggeis et l’Orchestre national de France (le 18)… Côté solistes, les stars sont au rendez-vous : Renaud Capuçon, Christian-Pierre La Marca, Alexandre Kantorow (dans le 3e Concerto  de Prokofiev avec le Philharmonique de Radio France et Jakub Hrůša, le 16), Hilary Hahn, Stéphane Degout, Marie-Nicole Lemieux… À noter également : deux opéras (Didon et Énée de Purcell le 8, Tristan et Isolde de Wagner en concert le 11) et moult récitals et musique de chambre.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier
du dimanche 5 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026


Tél. : 04 67 02 02 01.

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