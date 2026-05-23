Ample et foisonnante, la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier programme plus de cent concerts à Montpellier et dans sa métropole.

Douze concerts symphoniques rythment les soirées de l’Opéra Berlioz-Le Corum. Côté répertoire, rien que du très classique : la Symphonie « pastorale » de Beethoven (par Les Siècles, le 7 juillet), la « Pathétique » de Tchaïkovski (par l’Orchestre de Montpellier et son brillant chef Roderick Cox (le 10), des symphonies de Schumann par Ivan Fischer (le 6) et Omer Meir Wellber (le 17), la Cinquième de Mahler par Thomas Guggeis et l’Orchestre national de France (le 18)… Côté solistes, les stars sont au rendez-vous : Renaud Capuçon, Christian-Pierre La Marca, Alexandre Kantorow (dans le 3e Concerto de Prokofiev avec le Philharmonique de Radio France et Jakub Hrůša, le 16), Hilary Hahn, Stéphane Degout, Marie-Nicole Lemieux… À noter également : deux opéras (Didon et Énée de Purcell le 8, Tristan et Isolde de Wagner en concert le 11) et moult récitals et musique de chambre.

Jean-Guillaume Lebrun