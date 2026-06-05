Os comme os-ciller de Youness Aboulakoul plonge le public dans un espace cosmique surprenant. Une traversée immersive, qui fait partie de l’un des trois programmes de la Belle Scène Saint-Denis.

Dans OS, Youness Aboulakoul fait du corps un fil vibrant, traversé de flux invisibles. Le mouvement oscille, se délite, se retend, comme une matière en transformation constante. Héritier du hip-hop et des danses métissées qui ont façonné son parcours, il explore une physicalité faite de contractions, d’ondes, de ruptures, où chaque geste devient motif dans une toile plus vaste. Le solo se déploie dans un espace sculpté par un mapping 3D immersif : un paysage cosmique où lumière et corps tissent ensemble un territoire mouvant. Cette oscillation première, entre ancrage et errance, relie mémoire et devenir, individu et collectif. La recherche sonore mêle groove funk et profondeur du Gambri gnawa, créant un terrain d’écoute où le corps résonne, se laisse traverser, se réinvente tandis que les pulsations ternaires et binaires traversent le corps comme une mémoire ancestrale. OS est une traversée sensorielle, une architecture où l’humanité se retisse à chaque vibration. Le programme est complété par La Breva de Dafna Bianchi et Gounouj in situ de Léo Lérus.

Agnès Izrine