« Le Sacre du printemps », chorégraphié par Huang Huai Te, revêt une signification contemporaine
La Condition des Soies / Chor. Huang Huai TePublié le 5 juin 2026 - N° 345
Chorégraphié par Huang Huai‑Te, ce Sacre taïwanais revêt une signification contemporaine, sous la forme d’un rituel né d’héritages complexes, en quête de libération.
Dans Le Sacre du printemps revisité par le Dashing Theater, le chorégraphe et danseur Huang Huai‑Te transforme son propre corps en archive vivante. Ballet, danses folkloriques, danse chinoise, modernité libératrice : autant de strates hétérogènes qui s’entrechoquent plutôt qu’elles ne fusionnent. Le chorégraphe choisit la juxtaposition, laissant apparaître pressions, incompatibilités, résistances comme miroir du contexte postcolonial taïwanais et d’une identité plurielle. Sur scène, les danseurs retirent leurs jupes foisonnantes comme on se défait d’un héritage imposé, traversant les couches d’histoire pour reconquérir une souveraineté physique. Le « rite sacral » devient alors un rituel contemporain : celui d’un corps qui refuse d’être discipliné, remodelé, assigné. Dans cette traversée, la danse cherche moins l’harmonie qu’une vérité nue, une présence débarrassée des récits dominants, où pourrait enfin surgir la forme la plus pure du « moi ».
Agnès Izrine
A propos de l'événementLe Sacre du printemps
du vendredi 3 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Condition des Soies
13 Rue de la Croix, 84000 Avignon
à 17h45, relâche les 8, 15, 22 juillet. Tél. : 04 90 22 48 43. Durée : 45 minutes.