Le compositeur Tan Dun (né en 1957) prend la baguette pour un dialogue entre répertoire occidental et sonorités chinoises.

Révélé au monde occidental dans les années 1990 par sa musique – de concert, d’opéra ou de film – mêlant des instruments traditionnels à ceux de l’orchestre symphonique ou du quatuor, Tan Dun propose ici Secret of Wind and Birds, une passacaille où se mêlent des chants d’oiseaux et leur restitution par des instruments chinois diffusés par les smartphones des musiciens de l’orchestre et d’une partie du public. Le compositeur dirige également Ravel (Boléro), Mozart (Symphonie concertante avec Liya Petrova au violon et Lise Berthaud à l’alto), ainsi que deux pièces qui prolongent l’hommage aux oiseaux : le Chant du phénix pour suona et orchestre de Ren Tongxiang, un maître de cette sorte de hautbois (joué ici par Liu Wenwen) et L’Oiseau de feu de Stravinsy.

Jean-Guillaume Lebrun