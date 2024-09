George Benjamin signe un nouvel opéra saisissant, mis en scène par Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma.

Ce quatrième opéra est pour George Benjamin et son librettiste Martin Crimp un retour aux sources. Comme pour Into the Little Hill (2006), la narration renoue avec la forme linéaire d’un conte initiatique et ô combien cruel : pour redonner vie à son enfant, une femme doit obtenir un bouton de la main d’un être heureux. Cette quête insensée et, on le verra, impossible la fait rencontrer des personnages qui s’animent, se métamorphosent sous les coups de la musique de George Benjamin, dont les timbres et le mouvement font jaillir le feu et la glace, la douceur et le tragique. Créé au Festival d’Aix à l’été 2023 avec une éblouissante Marianne Crebassa dans le rôle principal, repris à Londres et Strasbourg, Picture a day like this poursuit sa route sur les scènes européennes.

Jean-Guillaume Lebrun