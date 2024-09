Programme Haydn et Mozart sous la direction de Débora Waldman

Débora Waldman dirige l’Orchestre Idomeneo dans un programme Haydn et Mozart, avec David Kadouch au piano.

Baptisé d’après le titre d’un opéra de Mozart dont l’intrigue tourne autour de la relation père-fils, l’Orchestre Idomeneo était comme prédestiné à proposer un programme réunissant le prodige de Salzbourg et « Papa Haydn », deux des grands génies du classicisme viennois. L’isola disabitata, dont l’ouverture introduit le concert, est l’un des rares opéras de Haydn parfois donnés sur scène, souvent confié à un plateau de jeunes chanteurs. La Symphonie n°22 tirerait son surnom Le Philosophe, qui n’est pas du compositeur, du dialogue entre cors et cor anglais imitant une alternance entre question et réponse. Chef-d’œuvre d’un Mozart de 21 ans, le Concerto pour piano n°9 dit Jeunehomme se distingue par une originalité novatrice, dès l’entrée du soliste et dès les premières mesures – comme dans le Quatrième de Beethoven. Quant à la Symphonie n°33, l’une des rares symphonies imprimées du vivant de Mozart, son inspiration lumineuse est marquée par la danse, de la ritournelle du premier mouvement à la tarentelle du finale.

Gilles Charlassier