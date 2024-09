Le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra Royal célèbrent Fauré.

Œuvre la plus célèbre du compositeur, qui avait accompagné ses propres obsèques il y a tout juste un siècle, le Requiem de Fauré aura beaucoup résonné en cette année centenaire, tant dans les églises que dans les salles de concert, attirant l’écoute vers son caractère sacré ou ses innovations musicales : c’est un requiem pensé comme un réconfort, une entrée confiante dans la vie éternelle, c’est aussi un ouvrage qui dessine l’orchestre en vides et en pleins – deux bassons pour seuls bois, aucun violon sinon un soliste dans le seul Sanctus – et qui se résout avec une infinie délicatesse dans le In Paradisum. Il faut y trouver le parfait équilibre entre les instruments et les voix (celles ici d’Isaure Brunner et Jean-Gabriel Saint-Martin), un rôle idéal pour Victor Jacob, jeune chef complet et chanteur de formation, à la tête du Chœur et de l’Orchestre de l’Opéra Royal.

Jean-Guillaume Lebrun