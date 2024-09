Octobre russe à l’Orchestre de Paris

Sous la baguette de trois des meilleurs chefs slaves d’aujourd’hui, l’Orchestre de Paris propose trois programmes autour de grandes pages et de raretés de la musique russe.

Nouveau directeur du NDR Radiophiharmonie à Hanovre, salué autant dans les répertoires symphonique que lyrique, Stanislav Kochanovsky fait dialoguer deux fééries qui portent l’empreinte de Rimski-Korsakov et son art du chatoiement orchestral. Élève du maître russe, Tcherepnine s’est inspiré d’une pièce de Rostand pour le prélude La Princesse lointaine. Une dizaine d’années après la suite de Rimski-Korsakov, Ravel composa le cycle de mélodies pour soprano, Shéhérazade. Quant à la Symphonie n°5 de Tchaïkovski en seconde partie de soirée, son implacable motif récurrent du destin se retrouve dans celui des trois cartes de La Dame de Pique deux ans plus tard. Une semaine plus tard, Petr Popelka dirige une autre Cinquième, celle de Chostakovitch, conçue pour les vingt ans de la Révolution de 1917, et tendue vers une marche triomphale ambiguë.

Une création de Thierry Escaich

Également compositeur, le chef tchèque révèle sa sensibilité contemporaine en accompagnant Gautier Capuçon dans la première française du Concerto pour violoncelle n°2 de Thierry Escaich, Les Chants de l’aube, après un poème symphonique inspiré par Erbel, La Sorcière de midi de Dvorak, un des maîtres de son pays natal. Le troisième concert met à l’affiche l’une des pianistes stars d’aujourd’hui, Katia Buniatishvili, dans l’un des « tubes » du répertoire, le Concerto n°2 de Rachmaninov, sous la baguette de Kirill Karabits, en regard de la Symphonie n°2 de Scriabine, créée quelques mois après, et Knell, une pièce de 2018 de l’Iranienne Niloufar Nourbakhsh.

Gilles Charlassier