Onzième édition des « Chantiers d’Europe » au Théâtre de la Ville

Largement orientés vers le Sud méditerranéen, Les Chantiers d’Europe du Théâtre de la Ville sont de retour, pour une onzième édition qui se donne pour axe directeur de « prendre soin ».

Spectacle phare de cette onzième édition des Chantiers d’Europe, Prendre soin d’Alexander Zeldin, le dramaturge anglais qui renouvelle le naturalisme au théâtre, souvent vu comme le Ken Loach des planches, donne le ton d’une édition placée sous le signe du « care » pour le dire en anglais. « Face à la guerre, à la montée des nationalismes, aux fractures sociales, aux silences imposés et aux voix étouffées, les artistes européens semblent nous dire : prenons soin », explique Emmanuel Demarcy-Mota dans l’éditorial de cette édition 2026 qui renoue, outre cet ancrage britannique, avec le tropisme méditerranéen du projet d’origine. Artistes grecs, espagnols, italiens et portugais constituent ainsi une part importante d’une programmation croisant spectacles de danse, de théâtre et de musique. Dans cette perspective, le dernier opus de Bob Wilson fait le pont. Le créateur disparu en juillet 2025 avait créé Pessoa, since I’ve been me l’an dernier au Théâtre de la Ville. Son regard sur l’œuvre du légendaire auteur portugais Fernando Pessoa et son langage scénique unique sont l’autre grand pôle d’attraction de cette édition.

Une programmation aux accents féministes et politiques

Successivement, le devenir de la Révolution des œillets (Guiao para um pais possivel), les Amazones et un solo de la chorégraphe Silvia Gribaudi (Suspended Chorus/Amazzoni), le théâtre d’objets post catastrophe d’Ainhoa Vidal (Aruna), le drame intérieur d’Olga inspiré d’Elena Ferrante (Les jours de mon abandon), la chorégraphie antico-contemporaine de Christos Papadopoulos (My fierce ignorant step), la performance raillant l’injonction au bonheur de Sergi Casero (No pares), le pianiste Camané et le chanteur de fado Mario Laginham, le solo féministe et choral de la danseuse chorégraphe Ambra Senatore (Per altre voci), la rencontre de deux femmes dans un camping catalan (Caleidoscopica) et enfin les failles de la justice mises en scène par Sara de Castro (Justiça Cega) colorent cette édition des chaleureuses lumières du Sud méditerranéen de l’Europe. Sans oublier un significatif détour par l’Est avec KS6 : Small forward du Belarus Free Theatre qui retrace le parcours d’une basketteuse de haut niveau qui s’est opposée à Loukachenko. Un spectacle hautement énergique au cœur d’une programmation aux accents féministes et politiques.

Eric Demey