Rendez-vous très attendu rassemblant de grands noms de la scène et de stimulantes découvertes, le Printemps des Comédiens célèbre son quarantième anniversaire. Au cœur de la sublime pinède, le Domaine d’O s’affirme comme un haut lieu de la création théâtrale. Du 29 mai au 21 juin 2026.

Suite à la fusion l’an dernier de l’association Printemps des Comédiens et du Domaine d’O alors sous le statut d’EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), le Festival maintient le cap. Afin de doter Montpellier d’une maison de production au rayonnement international et au fonctionnement permanent, Jean Varela, qui dirigea le Printemps des Comédiens avec talent et conviction pendant quinze ans, a œuvré sans relâche à ce rapprochement, qui a donné naissance à une nouvelle institution culturelle : la Cité européenne du théâtre et des arts associés-Domaine d’O. Avant la nomination prochaine d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice, cette 40e édition prometteuse se tient sous la houlette d’Éric Bart, programmateur avisé et directeur artistique par intérim. En ouverture une œuvre d’envergure : Europa, l’adaptation du Serment d’Europe de Wajdi Mouawad par Krzysztof Warlikowski, avec un prologue performé par Wajdi Mouawad lui-même. La pièce ausculte des thématiques familières aux deux artistes : la persistance de la tragédie et l’art comme possible espace de réparation. Autre interrogation de l’Histoire, sur un mode beaucoup plus caustique et grotesque : Les Gaulois de Marion Aubert, traversée d’une forêt de signes avec un fameux duo : Olivier Martin-Salvan – qui par ailleurs met en scène le spectacle de sortie de l’Ensad -, et Thomas Blanchard.

Des aventures artistiques d’envergure

Retour du metteur en scène argentin Guillermo Cacace, qui avait enchanté le public avec Gaviota, sa version singulière de La Mouette. Cette fois il présente Vania, plongée organique et vibrante reliée au désert d’Atacama au Chili. Autre retour, celui d’Emma Dante et de son théâtre total si marquant, qui avec Extra moenia, s’aventurent hors des murs de la ville, à la rencontre de protagonistes bigarrés. L’artiste majuscule Angelica Liddell présente Seppuku, rituel absolu consacré à l’écrivain Yukio Mishima, qui se suicida. Hélène Soulié met en scène 5 secondes de Catherine Benhamou avec Maxime Taffanel, autour de la rencontre inopinée d’un homme avec un nourrisson. Avec On fera mieux la prochaine fois, Nicolas Heredia réinvente des voix d’acteurs mythiques du cinéma. Au programme aussi l’européen Femminicity, Stella Maris d’après Bolaño par Georges Lavaudant, et bien d’autres propositions qui suscitent la curiosité. Et, promesse de joie au cœur du Printemps, Les Personnages de la pensée reviennent (lire notre critique, n° 315), ultime et grandiose spectacle de l’écrivain Valère Novarina, disparu en janvier dernier.

Agnès Santi