La voix singulière de Mélanie de Biaso

Retrouver la voix à part de Mélanie de Biaso, c’est s’assurer de vivre une expérience singulière.

C’est avec The Flow, tout juste trois minutes de douces ondulations de fréquences qui raisonnent longtemps après d’être tues, que la Belge s’est révélée à nos oreilles. Un rien de blues dans ces mots dits, qui eurent un bel écho. « Qu’en est-il de la nouvelle voie ? », s’interrogeait-elle alors dans un prêche en forme de haïku. Une dizaine d’années et trois disques plus tard, Mélanie de Biasio poursuit son chemin aux bordures du jazz, de la chanson et de toutes les musiques. Àl’image de son dernier disque, Il Viaggio, qui lui fut commandé par le festival pluridisciplinaire Europalia, autour du thème du train et de l’immigration. L’occasion d’un carnet de voyage sonore, où la douce-amère sensualité de son timbre résonne sur une bande-son aux confins de l’ambient.

Jacques Denis