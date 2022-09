4 questions à Yoshi Oida de Maxime Kurvers et Yoshi Oida

Conversation entre le cadet et l’aîné, entre Maxime Kurvers et Yoshi Oida, 4 questions… traite, via un dialogue en partie improvisé et illustré, du jeu d’acteur, mais aussi de l’être humain dans son environnement.

Collaborateur de Peter Brook et metteur en scène de renommée internationale, Yoshi Oida est également un théoricien du jeu d’acteur auquel il a consacré trois ouvrages. A bientôt 90 ans, le maître monte sur scène avec l’élève Maxime Kurvers, qui, avec Théories et pratiques du jeu d’acteur.trice ( 1428-2022), s’est récemment consacré aux évolutions et à la diversité des conceptions du jeu issues notamment de notre modernité. Tous deux performeront sur scène un dialogue autour des théories de Yoshi Oida, une continuation en partie improvisée de la conversation qu’ils ont au préalable menée en privé. L’occasion de parler du jeu d’acteur bien sûr, mais aussi d’incarner la théorie sur scène tout en engageant une réflexion sur l’être humain en général et sa place dans l’espace qui l’entoure.

Eric Demey