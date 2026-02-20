La harpiste Julie Campiche

Son solo complexe est une expérience à vivre. Cette multi-instrumentiste douée jouera son nouveau disque « Unspoken » avec toutes les techniques qu’elle maîtrise.

Dans l’histoire de la musique improvisée les harpistes sont peu nombreuses. On pense à Alice Coltrane, évidemment, mais persévérer dans cette voie est difficile. Pourtant, Julie Campiche est de celles-là. De renommée internationale, cette performeuse mêle toutes les musiques : classique, jazz et électro. Son dernier album évoque des histoires de femmes d’antan et d’aujourd’hui, oubliées et anonymisées. Ce projet solo n’est pas limité à son instrument puisqu’elle produit des samples et des effets : un orchestre sous ses doigts, en quelque sorte. Cette musicienne féministe, qui s’accompagne à la voix, est l’une des plus passionnantes de la scène actuelle. Les héroïnes de chacune de ses compositions ont été déterminantes pour elle, reliées par le fil invisible de leurs histoires puissantes. Elle partagera le plateau avec l’ensemble Chakâm.

Philippe Deneuve