La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

La harpiste Julie Campiche

La harpiste Julie Campiche - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Studio de l’Ermitage
©La harpiste Julie Campiche @ AdrienPerritaz
La harpiste Julie Campiche @ AdrienPerritaz

Studio de l’Ermitage

Publié le 20 février 2026 - N° 341

Son solo complexe est une expérience à vivre. Cette multi-instrumentiste douée jouera son nouveau disque « Unspoken » avec toutes les techniques qu’elle maîtrise. 

Dans l’histoire de la musique improvisée les harpistes sont peu nombreuses. On pense à Alice Coltrane, évidemment, mais persévérer dans cette voie est difficile. Pourtant, Julie Campiche est de celles-là. De renommée internationale, cette performeuse mêle toutes les musiques : classique, jazz et électro. Son dernier album évoque des histoires de femmes d’antan et d’aujourd’hui, oubliées et anonymisées. Ce projet solo n’est pas limité à son instrument puisqu’elle produit des samples et des effets : un orchestre sous ses doigts, en quelque sorte. Cette musicienne féministe, qui s’accompagne à la voix, est l’une des plus passionnantes de la scène actuelle. Les héroïnes de chacune de ses compositions ont été déterminantes pour elle, reliées par le fil invisible de leurs histoires puissantes. Elle partagera le plateau avec l’ensemble Chakâm.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

La harpiste Julie Campiche
du mercredi 25 mars 2026 au mercredi 25 mars 2026
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage 75020 Paris

à 21 h. 75020 Paris. Tél : 01 44 62 02 86.  www.studio-ermitage.com

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

Les Amazones d’Afrique transcendent les frontières
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire