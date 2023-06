« Ô Janis ! » d’Hélène Palardy sur l’iconique Janis Joplin

C’est à l’iconique Janis Joplin que rend hommage ce spectacle concocté par Hélène Palardy entre récit et concert.

Elle fait partie du triste club de ceux et celles décédées à 27 ans. La native de Port Arthur, dans le Texas, aura pourtant eu le temps de marquer les esprits d’une épique époque, dont elle incarne jusqu’à l’extrême la soif de liberté. Reine de la soul psychédélique et voix totalement unique, Janis Joplin laissera notamment en legs un album, Cheap Thrills, qui fera date dans l’histoire de la contre-culture. Las, deux ans plus tard, le 4 octobre 1970, elle succombera d’une overdose. Plus d’un demi-siècle après, Hélène Palardy lui redonne vie, voix plurielle et seule avec sa guitare, pour nous dire combien au-delà des doux délires, Janis Joplin a permis d’ouvrir des voies vers une émancipation des femmes.

Jacques Denis