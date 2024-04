Paris Global Festival 2024

Le Théâtre Paris-Villette s’associe aux Théâtre 13, Théâtre 14, Théâtre Silvia-Monfort, Plateaux Sauvages, Théâtre de la Bastille et futur Théâtre de la Concorde pour fêter la jeunesse, l’olympisme et les arts de la scène.

Venus d’Espagne, du Liban, du Chili, du Cameroun, du Québec, de Hongrie, d’Angleterre, du Mali, d’Ukraine et d’Italie, les artistes réunis à Paris en préambule aux Jeux Olympiques sont le reflet d’une nouvelle génération artistique puissante et engagée qui ausculte le monde. Leurs projets seront accueillis sur sept scènes parisiennes, qui imaginent un événement commun avant que la capitale ne devienne le rendez-vous des sportifs. À l’issue de ces rencontres internationales, un jury de Parisiens remettra le prix du « monde de demain » à l’une des douze créations réunies à cette occasion. Les organisateurs de ce temps fort ont voulu répondre à l’espoir olympique de « cette utopie d’un temps arrêté où, en dépit et en dehors des tensions du monde, on se réunit autour de valeurs communes ; de cette trêve internationale sous le signe de l’hospitalité et de la rencontre ».

Le monde entier est une scène

Dix jours durant, les scènes parisiennes vont brasser les esthétiques, les thématiques, les points de vue et les disciplines (de seuls-en-scène en propositions chorales, de formats participatifs en dispositifs expérimentaux), « pour offrir au public un panorama revigorant des générations montantes d’artistes ». Envisageant le retour périodique de ce festival et son déploiement en biennale, pour continuer d’offrir un lieu d’expression amplifié aux créateurs qui prêtent une attention aux enjeux qui traversent le monde, les organisateurs de la manifestation souhaitent qu’elle soit « source de rencontres, d’affinités électives et pourquoi pas, l’étincelle de collaborations futures ». La compagnie catalane Agrupación Señor Serrano ouvre le festival au Paris-Villette ; le projet Industria Indipendente y clôt la manifestation. Viennent ensuite : l’excellent Jogging, d’Hanane Hajj Ali au Silvia-Monfort, Valters Silis et le performeur Zora Snake aux Plateaux Sauvages (ce dernier également au Théâtre 14), l’artiste hongrois László Göndör, la performeuse Ira Brand (également au Théâtre de la Bastille) et la compagnie Awn Jigi Art au Théâtre de la Concorde, Alix Dufresne et Etienne Lepage au Théâtre 13, et enfin le collectif Cuerpo Sur au Paris-Villette.

Catherine Robert